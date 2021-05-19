ВВС Израиля за ночь нанесли удары по 40 целям движения ХАМАС

ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям ХАМАС в районах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа.

«В течение ночи истребители поразили систему тоннелей в районе городов Хан-Юнис и Рафах в южной части сектора Газа. Во время атаки, которая длилась 25 минут, были нанесены удары по 40 подземным военным целям... ХАМАС», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля.

Отмечается, что удары осуществляли 52 истребителя, которые использовали 120 управляемых боеприпасов с этой целью.

Ранее Associated Press сообщало, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.