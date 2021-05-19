AP: военная операция Израиля может завершиться в течение нескольких дней

Операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник, осведомлённый о ходе переговоров между США и Израилем.

Отмечается, что президент США Джо Байден в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху призвал руководство Израиля прекратить удары по сектору Газа.

К тому же с аналогичными просьбами к своим израильским коллегам обращались высокопоставленные представители американской администрации. По их словам, «в условиях эскалации конфликта время играет против Израиля, и в его же интересах как можно скорее свернуть операцию».

По словам источника агентства, «представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней».

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется