Нарышкин прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Европе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала прокомментировал ситуацию с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

Он заявил, что «Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет».

«Я не хочу обвинить экспертов, специалистов Европейского лекарственного агентства, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или ещё присутствует и экономический фактор, не знаю, пусть в этом разбираются и сами граждане европейских стран, и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», — сообщил Нарышкин.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

В конце апреля сообщалось, что ЕМА завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и в ближайшее время начнёт проверку на производственных площадках.