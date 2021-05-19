Нарышкин прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Европе

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала прокомментировал ситуацию с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
Нарышкин прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Европе
  • РИА Новости

Он заявил, что «Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет».

«Я не хочу обвинить экспертов, специалистов Европейского лекарственного агентства, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или ещё присутствует и экономический фактор, не знаю, пусть в этом разбираются и сами граждане европейских стран, и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», — сообщил Нарышкин.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

В конце апреля сообщалось, что ЕМА завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и в ближайшее время начнёт проверку на производственных площадках.

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