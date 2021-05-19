Профессор психологии Питерсон оценил участие трансгендеров в спортивных соревнованиях

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Профессор психологии из Канады Джордан Питерсон прокомментировал ситуацию с участием трансгендеров в спортивных соревнованиях.

«Чего я не смогу понять, помимо очевидной несправедливости, так это триумфа победителей. Вот они участвуют в этих соревнованиях и побеждают. А потом празднуют победу как настоящую. И это несмотря на то, что они уничтожили женщин, которые работали в основном по правилам... Они просто сметут их, особенно в силовых видах. И они будут воспринимать это как победу», — сказал Питерсон в эфире в TikTok, беседуя с комментатором UFC, популярным американским блогером Джо Роганом.

@jordanpetersonru

Трансгендеры в спорте - честно ли это? #джорданпитерсон#трансгендеры

♬ оригинальный звук - Джордан Питерсон на русском

Канадский профессор психологии Джордан Питерсон является автором таких бестселлеров, как «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» и «Карты смысла. Архитектура верования».

В апреле стало известно, что в новом выпуске комикса о Капитане Америке появилась отсылка к одной из работ Джордана Питерсона. Идеи из его книги «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» приписали злодею Красному Черепу.

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