США пока не представляли ФРГ планы отказа от санкций против Nord Stream 2

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Представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ о намерении администрации США отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2», при этом она отметила, что сообщений по официальным каналам не поступало.
США пока не представляли ФРГ планы отказа от санкций против Nord Stream 2
  • РИА Новости

«Мы, разумеется, приняли к сведению сообщения. Но я должна сказать, что у нас ещё нет самого доклада (Госдепартамента США), который правительство США регулярно представляет в конгресс», — приводит ТАСС слова Зассе.

Она отметила, что немецкая сторона не может «спекулировать по поводу этого доклада, потому как он ещё не представлен».

«Но могу заверить, что мы находимся в контакте с администрацией США по этому вопросу и другим темам, таким как Россия и Украина», — добавила представитель МИД Германии.

Ранее издание Axios писало, что администрация Байдена откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора. В Кремле оценили эти сообщения.

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