Песков рассказал об инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Песков рассказал об инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта
  • РИА Новости

Он сообщил, что «посильные инициативы принимаются российской стороной».

«Предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках «квартета». И мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта — имеется в виду Израиль и Палестину — к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям ХАМАС в районах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа.

16 мая спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников в формате телеконференции провели экстренные консультации.

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