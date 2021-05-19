Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Он сообщил, что «посильные инициативы принимаются российской стороной».

«Предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках «квартета». И мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта — имеется в виду Израиль и Палестину — к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям ХАМАС в районах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа.

16 мая спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников в формате телеконференции провели экстренные консультации.