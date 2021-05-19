Правящая партия Турции оценила заявление Госдепа США в адрес Эрдогана

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Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Правящая партия Турции оценила заявление Госдепа США в адрес Эрдогана
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы решительно осуждаем заявление Госдепартамента США о нашем президенте. Обвинять нашего президента в антисемитизме — это неразумный и неправильный подход. Сказанное о нашем президенте является ложью. Наш президент выступил с очень решительными призывами против антисемитизма — и продолжает это делать. Он ставит антисемитизм и исламофобию во главу преступлений, совершённых на почве ненависти, с которыми необходимо бороться», — отметил он.

Ранее Прайс заявил, что Соединённые Штаты осуждают «антисемитские высказывания» Эрдогана.

Соответствующее заявление было сделано, когда Эрдоган сообщил, что он проклинает австрийское правительство после того, как на зданиях федеральных ведомств Австрии были подняты флаги Израиля.

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