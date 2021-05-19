В Госдепе рассказали подробности о встрече Блинкена и Лаврова
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«У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел России Лавровым завтра (19 мая. — RT) вечером на полях Арктического совета», — цитирует ТАСС Прайса.
По его словам, двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить, «могут ли США добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».
Ранее Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с Энтони Блинкеном.
12 мая сообщалось, что Лавров провёл телефонный разговор с Блинкеном, они обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.
Также министр и госсекретарь договорились провести отдельную встречу на министерской сессии Арктического совета, которая пройдёт в Рейкьявике 20 мая. Там они планируют рассмотреть ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.