Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Рассчитываю на профессиональный разговор, который поможет прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с нами, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе наши интересы... Хотим посмотреть на те сферы двусторонних отношений, международной жизни, где наши интересы могут совпадать и где мы сможем на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонный разговор с Блинкеном, они обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.

Также министр и госсекретарь договорились провести отдельную встречу на министерской сессии Арктического совета, которая пройдёт в Рейкьявике 20 мая. Там они планируют рассмотреть ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.