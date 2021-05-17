Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с Блинкеном

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с Блинкеном
  • РИА Новости

«Рассчитываю на профессиональный разговор, который поможет прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с нами, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе наши интересы... Хотим посмотреть на те сферы двусторонних отношений, международной жизни, где наши интересы могут совпадать и где мы сможем на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонный разговор с Блинкеном, они обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.

Также министр и госсекретарь договорились провести отдельную встречу на министерской сессии Арктического совета, которая пройдёт в Рейкьявике 20 мая. Там они планируют рассмотреть ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

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