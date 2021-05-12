Лавров и Блинкен договорились встретиться в Рейкьявике 20 мая

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, они обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.
Лавров и Блинкен договорились встретиться в Рейкьявике 20 мая
  • РИА Новости

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности», — говорится в сообщении МИД России.

Также Лавров и Блинкен затронули взаимодействие двух стран в Арктическом совете в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации.

Также министр и госсекретарь договорились провести отдельную встречу на министерской сессии Арктического совета, которая пройдёт в Рейкьявике 20 мая. Там они планируют рассмотреть ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

В конце апреля Лавров заявил, что готов провести переговоры с Блинкеном на Арктическом совете в Рейкьявике в мае.

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