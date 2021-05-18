В ВС США рассказали о ходе вывода войск из Афганистана

В Центральном командовании Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) рассказали о ходе вывода войск из Афганистана.

Отмечается, что «после решения президента (США Джо Байдена. — RT) Пентагон вывез груз в эквиваленте примерно 115 C-17, более 5 тыс. единиц оборудования переданы Агентству по тыловому обеспечению для уничтожения».

«СЕНТКОМ оценивает степень завершения процесса в 13—20%», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских вооружённых сил.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении.