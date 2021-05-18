В ВС США рассказали о ходе вывода войск из Афганистана
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Отмечается, что «после решения президента (США Джо Байдена. — RT) Пентагон вывез груз в эквиваленте примерно 115 C-17, более 5 тыс. единиц оборудования переданы Агентству по тыловому обеспечению для уничтожения».
«СЕНТКОМ оценивает степень завершения процесса в 13—20%», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских вооружённых сил.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении.