Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал палестино-израильский конфликт.

«В контакте постоянно со всеми и с непосредственно вовлечёнными сторонами — с палестинцами и с израильтянами. В рамках квартета международных посредников с ООН, с ЕС, с американцами общаемся. И конечно, с нашими арабскими партнёрами», — цитирует РИА Новости Богданова.

Он отметил, что «продолжаются контакты, но пока, к сожалению, не очень получается прекращение огня».

«Это должно быть незамедлительно сделано с обеих сторон. Конечно, нужно садиться за стол переговоров и договариваться», — добавил замминистра.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение Израилю и Палестине провести переговоры в Москве остаётся в силе.

Президент России Владимир Путин, выступая перед иностранными послами, призвал прекратить насилие в палестино-израильском конфликте.