Президент России Владимир Путин призвал прекратить насилие в палестино-израильском конфликте.

Об этом заявил президент, выступая перед иностранными послами.

«Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт.