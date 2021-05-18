В ФРГ прокомментировали ситуацию с завершением «Северного потока — 2»

Глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2».

«Вопрос о завершении или незавершении «Северного потока — 2» является одним из тех, которые, возможно, будут решены в следующие 12 месяцев», — цитирует РИА Новости министра.

Ранее вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2». Он отметил, что «проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца».

В апреле член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2», в том числе позицию США в отношении газопровода. В беседе с ФАН он высказал мнение, что у Соединённых Штатов есть шанс не загонять двусторонние отношения в тупик, если Вашингтон проявит готовность к конструктивному содержательному диалогу.