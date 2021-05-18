Россия организовала вывозной рейс из Непала для соотечественников

Короткая ссылка
Посольство России в Непале совместно с Россотрудничеством организовало специальный вывозной рейс из Катманду для россиян в связи с введением жёсткого локдауна в стране и закрытием международного авиасообщения.
Россия организовала вывозной рейс из Непала для соотечественников
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«В связи с жёстким локдауном в Непале российское посольство совместно с Русским домом в Катманду организовали специальный рейс «Аэрофлота» для вывоза из гималайской республики российских граждан», — приводит ТАСС сообщение Россотрудничества.

Ранее Росавиация обратилась к авиационным властям Непала с просьбой об ускорении вывоза россиян из этой страны.

Непал с 6 мая приостановил международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Российское посольство призвало россиян оперативно покинуть страну. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить