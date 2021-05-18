Россия организовала вывозной рейс из Непала для соотечественников
- © Владимир Сергеев
- РИА Новости
«В связи с жёстким локдауном в Непале российское посольство совместно с Русским домом в Катманду организовали специальный рейс «Аэрофлота» для вывоза из гималайской республики российских граждан», — приводит ТАСС сообщение Россотрудничества.
Ранее Росавиация обратилась к авиационным властям Непала с просьбой об ускорении вывоза россиян из этой страны.
Непал с 6 мая приостановил международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Российское посольство призвало россиян оперативно покинуть страну.