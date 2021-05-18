Россия организовала вывозной рейс из Непала для соотечественников

Посольство России в Непале совместно с Россотрудничеством организовало специальный вывозной рейс из Катманду для россиян в связи с введением жёсткого локдауна в стране и закрытием международного авиасообщения.

«В связи с жёстким локдауном в Непале российское посольство совместно с Русским домом в Катманду организовали специальный рейс «Аэрофлота» для вывоза из гималайской республики российских граждан», — приводит ТАСС сообщение Россотрудничества.

Ранее Росавиация обратилась к авиационным властям Непала с просьбой об ускорении вывоза россиян из этой страны.

Непал с 6 мая приостановил международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Российское посольство призвало россиян оперативно покинуть страну.