Росавиация призвала авиавласти Непала ускорить вывоз россиян

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Росавиация обратилась к авиационным властям Непала с просьбой об ускорении вывоза россиян из этой страны.
Росавиация призвала авиавласти Непала ускорить вывоз россиян
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«Росавиация обратилась к авиационным властям Непала с просьбой оказать содействие и предоставить разрешение авиакомпании «Аэрофлот» на выполнении рейса с целью возвращения россиян», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что воздушное сообщение России с Непалом отсутствует.

«Все граждане России добирались в Непал через третьи страны иностранными авиакомпаниями на свой страх и риск, несмотря на все ранее изданные российскими компетентными властями предупреждения воздержаться от подобного рода путешествий», — рассказали в ведомстве.

По данным российского посольства, в Непале находятся более 270 россиян. 

Непал с 6 мая приостановил международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Российское посольство призвало россиян оперативно покинуть страну. 

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