Посольство России призвало россиян оперативно покинуть Непал

Посольство России сообщило, что Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Россиян призвали оперативно покинуть пределы этой страны.

В сообщении дипмиссии в Facebook говорится, что правительство Непала решило с 3 мая прекратить авиаперелёты внутри страны, а с 6 мая — международное авиасообщение.

«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны», — заявили в посольстве.

Также в диппредставительстве рекомендовали перенести поездку на более поздний срок россиянам, планирующим посетить Непал в ближайшее время.

Дипломаты также призвали россиян, которые не могут покинуть Непал до закрытия авиасообщения, срочно связаться с посольством и сообщить данные, в том числе своё местоположение.

Ранее сообщалось, что в Гималаях обнаружили трёх российских альпинистов, пропавших при восхождении на Аннапурну.