В Гималаях нашли трёх заблудившихся российских альпинистов

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В Гималаях обнаружили трёх российских альпинистов, пропавших при восхождении на Аннапурну. Их доставят в больницу в Катманду.
В Гималаях нашли трёх заблудившихся российских альпинистов
  • globallookpress.com
  • © Ingo Wagner

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании Seven Summit Treks, предоставляющей услуги альпинистам в базовых лагерях.

«Шерпы отследили всех трёх пропавших русских на Аннапурне между базовыми лагерями 3 и 4. Один из них уже находится в базовом лагере, ещё двоих доставят вертолётом», — рассказали в компании.

Отмечается, что альпинисты будут направлены в больницу непальской столицы.

В конце марта сообщалось, что сотрудники МЧС спасли двух заблудившихся на Эльбрусе туристов.

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