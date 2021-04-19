В Гималаях нашли трёх заблудившихся российских альпинистов

В Гималаях обнаружили трёх российских альпинистов, пропавших при восхождении на Аннапурну. Их доставят в больницу в Катманду.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании Seven Summit Treks, предоставляющей услуги альпинистам в базовых лагерях.

«Шерпы отследили всех трёх пропавших русских на Аннапурне между базовыми лагерями 3 и 4. Один из них уже находится в базовом лагере, ещё двоих доставят вертолётом», — рассказали в компании.

Отмечается, что альпинисты будут направлены в больницу непальской столицы.

В конце марта сообщалось, что сотрудники МЧС спасли двух заблудившихся на Эльбрусе туристов.