В Гималаях нашли трёх заблудившихся российских альпинистов
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании Seven Summit Treks, предоставляющей услуги альпинистам в базовых лагерях.
«Шерпы отследили всех трёх пропавших русских на Аннапурне между базовыми лагерями 3 и 4. Один из них уже находится в базовом лагере, ещё двоих доставят вертолётом», — рассказали в компании.
Отмечается, что альпинисты будут направлены в больницу непальской столицы.
В конце марта сообщалось, что сотрудники МЧС спасли двух заблудившихся на Эльбрусе туристов.