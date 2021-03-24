Сотрудники МЧС спасли двух заблудившихся на Эльбрусе туристов

Пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщила, что двое альпинистов из Москвы, которые вечером 23 марта заблудились на Эльбрусе, найдены и спасены.

Об этом сообщает Newinform.

Во вторник, 23 марта, около 19:20 мск на пульт диспетчера Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о пропаже двух альпинистов. Москвичи проходили подготовку по восхождению на Эльбрус и заблудились в районе водопада Терскол.

На поиски пропавших выдвинулись пятеро спасателей и спецтехника. Альпинистов нашли на высоте 3200 м. Медицинская помощь им не потребовалась.

Как ранее сообщала газета «Известия», в МЧС России напомнили о правилах обеспечения безопасности во время зимних путешествий.