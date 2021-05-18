Глава ВОЗ оценил решение США выделить вакцину от COVID-19 другим странам

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал решение администрации США, в соответствии с которым нуждающимся странам будет направлено в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

«Я приветствую обязательство президента США Джо Байдена и Соединённых Штатов пожертвовать 80 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам. Мы глубоко признательны за вашу приверженность глобальному здравоохранению», — написал он в Twitter.

По его словам, солидарность является единственным способом спасения человеческих жизней.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты к концу июня направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.