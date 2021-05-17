США направят другим странам 80 млн доз вакцин от COVID-19 к концу июня

Соединённые Штаты к концу июня направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент (США Джо Байден. — RT) объявит, что США направят 20 млн доз вакцин странам, борющимся с пандемией, к концу июня. Это дополнение к дозам вакцины AstraZeneca, (которые будут поставлены. — RT) за границу в течение мая-июня. 60 млн доз», — цитирует ТАСС Псаки.

Как уточняется, в общей сложности США направят в другие страны около 80 млн доз вакцин от коронавируса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал богатые страны поделиться с государствами с низкими доходами вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19.