Байден провёл телефонные переговоры с премьером Израиля

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Лидеры обсудили прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Президент выразил поддержку прекращению огня и обсудил взаимодействие США с Египтом и другими партнёрами по выполнению этой задачи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Байден поддержал право Израиля на самооборону против неизбирательных ракетных атак.

«Лидеры согласились, что они и их команды будут в тесном контакте»,— добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден выступает за урегулирование израильско-палестинского конфликта на базе сосуществования двух государств.