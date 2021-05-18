Байден провёл телефонные переговоры с премьером Израиля

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Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Байден провёл телефонные переговоры с премьером Израиля
  • Reuters

«Лидеры обсудили прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Президент выразил поддержку прекращению огня и обсудил взаимодействие США с Египтом и другими партнёрами по выполнению этой задачи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Байден поддержал право Израиля на самооборону против неизбирательных ракетных атак.

«Лидеры согласились, что они и их команды будут в тесном контакте»,— добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден выступает за урегулирование израильско-палестинского конфликта на базе сосуществования двух государств.

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