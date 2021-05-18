В посольстве рассказали о вывозном рейсе россиян из Непала

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Вывозной рейс из Непала утром во вторник, 18 мая, вернёт около 300 россиян на родину. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Непале Михаил Сковородников.
В посольстве рассказали о вывозном рейсе россиян из Непала
  • Reuters

«В 08:30 утра он должен улететь. Борт уже практически заполнен — забронировано 297 мест», — приводит РИА Новости его слова.

Сковородников уточнил, что россияне продолжают прибывать в Катманду, закончив или прервав программу высокогорных треков.

Ранее Росавиация обратилась к авиационным властям Непала с просьбой об ускорении вывоза россиян из этой страны.

Непал с 6 мая приостановил международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Российское посольство призвало россиян оперативно покинуть страну. 

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