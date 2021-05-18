В посольстве рассказали о вывозном рейсе россиян из Непала
- Reuters
«В 08:30 утра он должен улететь. Борт уже практически заполнен — забронировано 297 мест», — приводит РИА Новости его слова.
Сковородников уточнил, что россияне продолжают прибывать в Катманду, закончив или прервав программу высокогорных треков.
Ранее Росавиация обратилась к авиационным властям Непала с просьбой об ускорении вывоза россиян из этой страны.
Непал с 6 мая приостановил международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Российское посольство призвало россиян оперативно покинуть страну.