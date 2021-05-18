В посольстве рассказали о вывозном рейсе россиян из Непала

Вывозной рейс из Непала утром во вторник, 18 мая, вернёт около 300 россиян на родину. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Непале Михаил Сковородников.

Reuters

«В 08:30 утра он должен улететь. Борт уже практически заполнен — забронировано 297 мест», — приводит РИА Новости его слова. Сковородников уточнил, что россияне продолжают прибывать в Катманду, закончив или прервав программу высокогорных треков. Ранее Росавиация обратилась к авиационным властям Непала с просьбой об ускорении вывоза россиян из этой страны. Непал с 6 мая приостановил международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Российское посольство призвало россиян оперативно покинуть страну.