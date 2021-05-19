Пентагон выделит до $240 млн на новые военные объекты в 20 странах
- AFP
Как следует из документа американского инженерного корпуса, подрядчикам предстоит спроектировать конструкции объектов. Среди них — аэропорты и сопутствующая инфраструктура, автомобильные дороги, порты, больницы, производственные предприятия, электростанции, водопроводные сети и прочее.
Кроме того, проект подразумевает строительство взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и перронов для всех типов летательных аппаратов, как с неподвижным крылом, так и винтокрылых.
«Технические задания включают в себя, но не ограничиваются услугами по проектированию в рамках программ военных продаж и военного строительства, в том числе горизонтальных и вертикальных конструкций для различных объектов», — говорится в заявке.
Исполнители также должны оказывать профессиональную поддержку на всех этапах работ, предоставив в том числе инженеров и архитекторов.
Всего на реализацию проекта будет выделено $240 млн. Контракт с подрядчиками рассчитывают заключить на пять лет.
Минобороны США намерено возвести новые объекты в 20 странах ближневосточного региона и Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, отмечается в документе.
Ранее стало известно о планах Пентагона выделить до $100 млн на обустройство «зоны хранения боеприпасов» на территории авиабазы Повидз в Польше.