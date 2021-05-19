Пентагон выделит до $240 млн на новые военные объекты в 20 странах

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Юлия Гуреева
Инженерный корпус Сухопутных войск США намерен изучить возможности потенциальных подрядчиков в рамках проекта по строительству военных объектах в 20 странах Ближнего Востока и Центральной Азии. С заявкой ведомства ознакомился RT.
Пентагон выделит до $240 млн на новые военные объекты в 20 странах
  • AFP

Как следует из документа американского инженерного корпуса, подрядчикам предстоит спроектировать конструкции объектов. Среди них — аэропорты и сопутствующая инфраструктура, автомобильные дороги, порты, больницы, производственные предприятия, электростанции, водопроводные сети и прочее.

Кроме того, проект подразумевает строительство взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и перронов для всех типов летательных аппаратов, как с неподвижным крылом, так и винтокрылых.

«Технические задания включают в себя, но не ограничиваются услугами по проектированию в рамках программ военных продаж и военного строительства, в том числе горизонтальных и вертикальных конструкций для различных объектов», — говорится в заявке.

Исполнители также должны оказывать профессиональную поддержку на всех этапах работ, предоставив в том числе инженеров и архитекторов.

Всего на реализацию проекта будет выделено $240 млн. Контракт с подрядчиками рассчитывают заключить на пять лет.

Минобороны США намерено возвести новые объекты в 20 странах ближневосточного региона и Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, отмечается в документе.

Ранее стало известно о планах Пентагона выделить до $100 млн на обустройство «зоны хранения боеприпасов» на территории авиабазы Повидз в Польше.

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