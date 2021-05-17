В Госдуме позитивно восприняли решение регулятора ФРГ о продолжении укладки СП-2

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне.

«Позитивно относимся к этому решению. Оно совершенно логично, потому что очевидно, что претензии со стороны экологов носят надуманный характер. Видимо, они были продиктованы какими-то политическими соображениями и фобиями в адрес России», — отметил Морозов.

По его словам, проект «Северный поток — 2» прошёл все необходимые экспертизы и не угрожает экосистеме Балтийского моря.

Депутат также выразил надежду на то, что в перспективе проект будет успешно завершён.

Ранее стало известно, что BSH разрешило продолжить строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Германии.

Как уточнялось, задержки были связаны с иском экологов.

По их мнению, территория района прокладки СП-2 имеет особое значение для гнездовых птиц.