В Госдуме позитивно восприняли решение регулятора ФРГ о продолжении укладки СП-2
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«Позитивно относимся к этому решению. Оно совершенно логично, потому что очевидно, что претензии со стороны экологов носят надуманный характер. Видимо, они были продиктованы какими-то политическими соображениями и фобиями в адрес России», — отметил Морозов.
По его словам, проект «Северный поток — 2» прошёл все необходимые экспертизы и не угрожает экосистеме Балтийского моря.
Депутат также выразил надежду на то, что в перспективе проект будет успешно завершён.
Ранее стало известно, что BSH разрешило продолжить строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Германии.
Как уточнялось, задержки были связаны с иском экологов.
По их мнению, территория района прокладки СП-2 имеет особое значение для гнездовых птиц.