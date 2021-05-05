Меркель прокомментировала ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в бундестаге, посвящённой будущему трансатлантических отношений, прокомментировала ситуацию вокруг «Северного потока — 2».
Меркель прокомментировала ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнёрстве, возможно, нет единой оценки», — цитирует ТАСС Меркель.

По её словам, «к ним относится в настоящий момент и тема «Северного потока — 2».

«Важно для меня в связи с этим, что мы преследуем одинаковую политику по отношению к Украине, чтобы именно Украина по вопросам транзита и поставок газа оставалась важным партнёром», — добавила канцлер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что американская администрация выступает решительно против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод будет достроен в 2021 году.

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