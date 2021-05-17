В Госдуме оценили заявление премьера Чехии о версиях взрывов во Врбетице

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что правоохранительные органы расследуют только одну версию взрывов, связанную с российскими спецслужбами.
В Госдуме оценили заявление премьера Чехии о версиях взрывов во Врбетице
  • © Dalibor Gluck/CTK
  • globallookpress.com

Ранее президент Чехии Милош Земан заявлял, что одной из версий взрывов на складах во Врбетице может быть попытка скрыть нехватку оружия.

«Я думаю, эта неразбериха вызвана тем, что изначально эти обвинения против России носили надуманный политизированный характер. И в общем-то, они являются притянутыми за уши. Поскольку до сих пор никаких конкретных фактов, изобличающих российских граждан, представлено не было», — считает Морозов.

По мнению депутата, в Чехии «нет чёткого понимания, что там произошло».

«Я бы советовал сначала провести тщательное расследование, разобраться, что там всё-таки произошло, а потом уже делать такие заявления, которые существенным образом дестабилизируют международную обстановку. Это невыгодно ни России, ни Чехии», — добавил собеседник RT.

Ранее премьер Чехии прокомментировал заявление президента страны Милоша Земана о нескольких версиях расследования инцидента во Врбетице.

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