Премьер Чехии ответил на слова Земана о новой версии взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя заявление президента страны Милоша Земана о нескольких версиях расследования инцидента во Врбетице, заявил, что правоохранительные органы расследует только одну версию, связанную с российскими спецслужбами.

«Я объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий», — цитирует РИА Новости Бабиша.

Ранее Земан заявил, что одной из версий взрывов на складах во Врбетице может быть попытка скрыть нехватку оружия.

25 апреля Земан во время обращения по поводу взрывов во Врбетице в 2014 году заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.

В Кремле категорически отвергли выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву.