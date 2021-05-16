Земан прокомментировал перечень недружественных России стран

Чешский президент Милош Земан в интервью радио F1 прокомментировал перечень недружественных России стран.

«Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это — глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка», — цитирует РИА Новости Земана.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия. Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

В Праге отреагировали на это решение Москвы: там заявили, что это стало шагом к эскалации напряжённости в отношениях не только с Чехией, но и с ЕС.