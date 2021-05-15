Росс назвала работу в Москве честью

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которая находится в числе десяти американских дипломатов, высылаемых из страны, сообщила в своём Twitter, что для неё было честью работать в Москве.

«Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» — написала Росс.

Ранее Росс подтвердила, что находится в числе десяти высылаемых Россией американских дипломатов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена обнулить дипломатический конфликт между странами.

21 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве.

Ранее МИД России также опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».