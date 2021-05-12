Росс подтвердила, что находится в числе высылаемых Россией дипломатов США
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«Да, я в списке», — сказала РИА Новости Росс, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена обнулить дипломатический конфликт между странами.
21 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве.
Ранее МИД России также опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».