Росс подтвердила, что находится в числе высылаемых Россией дипломатов США

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что находится в числе десяти высылаемых Россией американских дипломатов.

«Да, я в списке», — сказала РИА Новости Росс, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена обнулить дипломатический конфликт между странами.

21 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве.

Ранее МИД России также опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».