Глава Евросовета недоволен созданием перечня недружественных России стран

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский перечень недружественных стран «очередным шагом к эскалации», который подрывает дипломатические отношения.

«Решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», — это ещё один шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Попытки разделить ЕС тщетны», — написал он в Twitter.

Мишель выразил «солидарность с Чехией» и призвал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию».

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия. Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

В Праге отреагировали на это решение Москвы: там заявили, что это стало шагом к эскалации напряжённости в отношениях не только с Чехией, но и с ЕС.