Израиль заявил о запуске более 2 тысяч ракет из сектора Газа

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Более 2 тыс. ракет выпущено по территории Израиля из сектора Газа, сообщает израильская армия.
Израиль заявил о запуске более 2 тысяч ракет из сектора Газа
  • Reuters

«По состоянию на 19:00 с начала операции «Стражи стены» из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 2 тыс. ракет», — цитирует РИА Новости пресс-службу армии Израиля.

Отмечается, что около 350 ракет упали в секторе Газа, а около 1 тыс. ракет перехватила система ПВО «Железный купол».

Ранее израильская авиация нанесла удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС.

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