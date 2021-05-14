Израиль заявил о запуске более 2 тысяч ракет из сектора Газа

Более 2 тыс. ракет выпущено по территории Израиля из сектора Газа, сообщает израильская армия.

«По состоянию на 19:00 с начала операции «Стражи стены» из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 2 тыс. ракет», — цитирует РИА Новости пресс-службу армии Израиля.

Отмечается, что около 350 ракет упали в секторе Газа, а около 1 тыс. ракет перехватила система ПВО «Железный купол».

Ранее израильская авиация нанесла удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС.