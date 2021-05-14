Посол Израиля в России исключил вероятность полномасштабной войны с Палестиной

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви отверг вероятность полномасштабной войны с Палестиной.

«Нет, нет, нет. Последняя полномасштабная война была в 1973 году или в 1982 году с Ливаном», — сказал дипломат РИА Новости.

По его оценкам, за время последнего обострения на территорию Израиля было запущено 1600 ракет. Как отметил посол, «ни одна страна не позволила бы себе оставить такое без реакции».

«Соответственно, мы реагируем и наносим ответные удары по тем точкам, откуда ракеты были выпущены», — добавил Бен Цви.

Утром 14 мая сообщалось, что израильские наземные войска не входили внутрь сектора Газа минувшей ночью.

Как отмечал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, операция ЦАХАЛ в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

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