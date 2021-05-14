В армии Израиля заявили, что наземные войска не входили в сектор Газа

Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что израильские наземные войска не входили внутрь сектора Газа этой ночью. Об этом сообщило РИА Новости.

«Не было наземных войск армии обороны Израиля внутри сектора Газа», — сказал Конрикус.

По его словам, израильские войска наносили удары по целям внутри анклава.

Также представитель израильской армии уточнил, что «на данный момент наземных войск армии обороны Израиля внутри сектора Газа нет».

Конрикус объяснил заявление по поводу якобы начала наземной операции «внутренним недопониманием». Он заявил, что берёт ответственность за это на себя.

Ранее в пресс-службе армии Израиля сообщили о якобы начале воздушной и наземной атаке сектора Газа. Позже информацию о наземном вторжении опровергли.