В армии Израиля заявили, что наземные войска не входили в сектор Газа

Короткая ссылка
Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что израильские наземные войска не входили внутрь сектора Газа этой ночью. Об этом сообщило РИА Новости.
В армии Израиля заявили, что наземные войска не входили в сектор Газа
  • © REUTERS/Corinna Kern

«Не было наземных войск армии обороны Израиля внутри сектора Газа», — сказал Конрикус.

По его словам, израильские войска наносили удары по целям внутри анклава.

Также представитель израильской армии уточнил, что  «на данный момент наземных войск армии обороны Израиля внутри сектора Газа нет».

Конрикус объяснил заявление по поводу якобы начала наземной операции «внутренним недопониманием». Он заявил, что берёт ответственность за это на себя. 

Ранее в пресс-службе армии Израиля сообщили о якобы начале воздушной и наземной атаке сектора Газа. Позже информацию о наземном вторжении опровергли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить