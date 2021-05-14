Sky: в секторе Газа и Израиле опровергли информацию о начале вторжения в сектор

Наземные силы израильской армии отрицают вторжение в сектор Газа по суше, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ранее стало известно, что армия Израиля начала воздушную и наземную атаку сектора Газа.

Однако позже появилась корректировка информации со стороны официальных лиц.

«Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор», — заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в эфире телеканала.

Как заявили израильские военные корреспонденты, «наземного вторжения не было, вёлся артиллерийский обстрел».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция израильской армии в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется».