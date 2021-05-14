Sky: в секторе Газа и Израиле опровергли информацию о начале вторжения в сектор
- Reuters
Ранее стало известно, что армия Израиля начала воздушную и наземную атаку сектора Газа.
Однако позже появилась корректировка информации со стороны официальных лиц.
«Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор», — заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в эфире телеканала.
Как заявили израильские военные корреспонденты, «наземного вторжения не было, вёлся артиллерийский обстрел».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция израильской армии в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется».