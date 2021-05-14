Россия отложит запрет на наём местных граждан посольством США

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Власти России проинформировали США, что отложат запрет на наём местных граждан американским посольством.
Россия отложит запрет на наём местных граждан посольством США
  • РИА Новости

«Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наём местных граждан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Также в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США». Среди них был запрет практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран. 

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