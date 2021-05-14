Вершинин провёл переговоры с гендиректором МИД Израиля

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом.
Вершинин провёл переговоры с гендиректором МИД Израиля
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «подробно обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации напряжённости и обеспечения должной безопасности гражданского населения Израиля и Палестины».

Также, как сообщили в МИД России, «были затронуты актуальные вопросы палестино-израильского урегулирования, находящиеся на рассмотрении СБ и ГА ООН».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.

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