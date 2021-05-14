Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле
«Из уважения к духу праздника Курбан-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле», — написал Гутерреш в своём Twitter-аккаунте.
Он подчеркнул, что «слишком много ни в чём не повинных мирных жителей уже погибло».
Гутерреш также добавил, что данный конфликт может только «усилить радикализацию и экстремизм во всём регионе».
Ранее сообщалось, что число погибших от авиаударов Израиля в секторе Газа возросло до 109.
В Совете Безопасности ООН назначили дату проведения переговоров по ситуации вокруг Израиля и Палестины.