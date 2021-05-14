Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.

«Из уважения к духу праздника Курбан-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле», — написал Гутерреш в своём Twitter-аккаунте.

Он подчеркнул, что «слишком много ни в чём не повинных мирных жителей уже погибло».

Гутерреш также добавил, что данный конфликт может только «усилить радикализацию и экстремизм во всём регионе».

Ранее сообщалось, что число погибших от авиаударов Израиля в секторе Газа возросло до 109.

В Совете Безопасности ООН назначили дату проведения переговоров по ситуации вокруг Израиля и Палестины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить