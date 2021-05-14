В Индии число случаев коронавируса превысило 24 млн

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В Индии за сутки выявили 343 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило 24 млн.
В Индии число случаев коронавируса превысило 24 млн
  • © REUTERS/Danish Siddiqui

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского Минздрава.

За сутки в стране от коронавируса умерли 4 тыс. человек, всего в Индии скончались 262 317 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Выздоровели после коронавируса к настоящему моменту в стране более 20 млн человек.

3 мая фармацевтическая компания Pfizer сообщила, что окажет Индии помощь в борьбе с коронавирусом и бесплатно предоставит лекарственные препараты на сумму $70 млн.

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