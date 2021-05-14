В Индии число случаев коронавируса превысило 24 млн
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Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского Минздрава.
За сутки в стране от коронавируса умерли 4 тыс. человек, всего в Индии скончались 262 317 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
Выздоровели после коронавируса к настоящему моменту в стране более 20 млн человек.
3 мая фармацевтическая компания Pfizer сообщила, что окажет Индии помощь в борьбе с коронавирусом и бесплатно предоставит лекарственные препараты на сумму $70 млн.