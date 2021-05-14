Япония вводит режим усиленных мер против коронавируса

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Власти Японии расширили зону действия усиленных мер против распространения COVID-19, добавив в неё ещё пять префектур — Исикаву, Гумму, Кумамото, Хиросиму и Окаяму в разных регионах страны.
Япония вводит режим усиленных мер против коронавируса
  • Reuters

«Режим там будет действовать с 16 мая по 13 июня», — цитирует ТАСС заявление министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

На данный момент режим действия ужесточённых мер против коронавируса введён до конца мая в восьми префектурах Японии — Хоккайдо, Сайтаме, Тибе, Канагаве, Гифу, Миэ, Эхимэ и Окинаве.

В апреле стало известно, что Япония направит в помощь Индии оборудование для концентрации кислорода и аппараты ИВЛ в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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