Япония направит Индии помощь для борьбы с коронавирусом

Япония направит в помощь Индии оборудование для концентрации кислорода и аппараты ИВЛ, сообщает МИД страны.

«В ответ на просьбу правительства Индии в связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом японское правительство начало процедуру для поставки в эту страну 300 концентраторов кислорода и 300 аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Япония считает оказание помощи Индии необходимым.

Также в МИД страны заявили, что будут и далее рассматривать вопрос о срочных мерах помощи Индии.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в беседе с RT о ситуации с индийским штаммом коронавируса.