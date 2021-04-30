Япония направит Индии помощь для борьбы с коронавирусом
«В ответ на просьбу правительства Индии в связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом японское правительство начало процедуру для поставки в эту страну 300 концентраторов кислорода и 300 аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что Япония считает оказание помощи Индии необходимым.
Также в МИД страны заявили, что будут и далее рассматривать вопрос о срочных мерах помощи Индии.
Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в беседе с RT о ситуации с индийским штаммом коронавируса.