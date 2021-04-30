Япония направит Индии помощь для борьбы с коронавирусом

Короткая ссылка
Япония направит в помощь Индии оборудование для концентрации кислорода и аппараты ИВЛ, сообщает МИД страны.

«В ответ на просьбу правительства Индии в связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом японское правительство начало процедуру для поставки в эту страну 300 концентраторов кислорода и 300 аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Япония считает оказание помощи Индии необходимым.

Также в МИД страны заявили, что будут и далее рассматривать вопрос о срочных мерах помощи Индии.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в беседе с RT о ситуации с индийским штаммом коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить