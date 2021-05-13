Число погибших от авиаударов Израиля в секторе Газа превысило 100

Число погибших в результате авиаударов Израиля в секторе Газа превысило 100 человек, ещё 580 жителей пострадали, сообщил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

«Число погибших в анклаве палестинцев в результате израильских авиаударов по сектору Газа за три дня составило 103, в том числе 27 детей и 11 женщин. Ещё 580 человек получили ранения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось о 67 погибших и 388 раненых.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля и «поплатятся жизнями».

МИД России призвал к прекращению ударов по израильским и палестинским территориям.