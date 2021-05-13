Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline заплатила хакерам около $5 млн за восстановление своей компьютерной сети, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, этот выкуп она перевела криптовалютой в течение нескольких часов после атаки.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Colonial Pipeline не намерена выплачивать запрашиваемый злоумышленниками выкуп.

Хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. В ночь на четверг компания-оператор сообщила о начале процесса перезапуска.

Телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что стоящие за атакой хакеры могут быть связаны с Россией. Российские дипломаты отвергли «безосновательные измышления» отдельных журналистов.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не считает, что российские власти причастны к взлому, но хакеры, по его словам, могут находиться в России.