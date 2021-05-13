Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн
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По информации агентства, этот выкуп она перевела криптовалютой в течение нескольких часов после атаки.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Colonial Pipeline не намерена выплачивать запрашиваемый злоумышленниками выкуп.
Хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. В ночь на четверг компания-оператор сообщила о начале процесса перезапуска.
Телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что стоящие за атакой хакеры могут быть связаны с Россией. Российские дипломаты отвергли «безосновательные измышления» отдельных журналистов.
Позднее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не считает, что российские власти причастны к взлому, но хакеры, по его словам, могут находиться в России.