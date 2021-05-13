В Израиле одобрили мобилизацию 9 тысяч резервистов

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Глава Минобороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию 9 тыс. резервистов на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщили в израильском военном ведомстве.
В Израиле одобрили мобилизацию 9 тысяч резервистов
  • Reuters

«Министр обороны Бени Ганц уполномочил ЦАХАЛ набрать ещё 9 тыс. резервистов в срочном порядке в соответствии с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в секторе Газа заявили о 67 погибших от авиаударов Израиля.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля и «поплатятся жизнями».

МИД России призвал к прекращению ударов по израильским и палестинским территориям.

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