Глава МИД Колумбии подала в отставку
- Reuters
«Хочу со всем уважением представить Вам моё заявление о безвозвратной отставке с поста министра иностранных дел, вступающей в силу немедленно», — говорится в её заявлении.
Ранее в Колумбии назначили нового министра финансов.
В Колумбии за время беспорядков против налоговой реформы, начавшихся 28 апреля, погибли 42 человека, в том числе полицейский, 168 человек числятся пропавшими без вести.
Дуке согласился изменить налоговую реформу, однако акции протеста продолжаются до сих пор.