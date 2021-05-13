Глава МИД Колумбии подала в отставку

Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала президенту страны Ивану Дуке заявление о своей отставке, передаёт газета Semana.

«Хочу со всем уважением представить Вам моё заявление о безвозвратной отставке с поста министра иностранных дел, вступающей в силу немедленно», — говорится в её заявлении.

Ранее в Колумбии назначили нового министра финансов.

В Колумбии за время беспорядков против налоговой реформы, начавшихся 28 апреля, погибли 42 человека, в том числе полицейский, 168 человек числятся пропавшими без вести.

Дуке согласился изменить налоговую реформу, однако акции протеста продолжаются до сих пор.