Глава МИД Колумбии подала в отставку

Короткая ссылка
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала президенту страны Ивану Дуке заявление о своей отставке, передаёт газета Semana.
Глава МИД Колумбии подала в отставку
  • Reuters

«Хочу со всем уважением представить Вам моё заявление о безвозвратной отставке с поста министра иностранных дел, вступающей в силу немедленно», — говорится в её заявлении.

Ранее в Колумбии назначили нового министра финансов.

В Колумбии за время беспорядков против налоговой реформы, начавшихся 28 апреля, погибли 42 человека, в том числе полицейский, 168 человек числятся пропавшими без вести.

Дуке согласился изменить налоговую реформу, однако акции протеста продолжаются до сих пор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить