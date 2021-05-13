ХАМАС заявило о готовности продолжить наносить удары по Израилю

Боевое крыло движения ХАМАС в секторе Газа «Бригады аль-Кассам» готово продолжить наносить удары по Израилю, заявил представитель военного подразделения Абу Убайда.

«Мы наносили удары по Тель-Авиву, Иерусалиму, Димоне и по другим городам, и у нас ещё есть что предложить в этой битве. Если дело относится к Иерусалиму и мечети Аль-Акса, то красных линий нет, обстрелять Тель-Авив — как выпить стакан воды для нас», — сказал он во время прямой трансляции, которая велась на сайте движения. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что военные Израиля разрабатывают варианты проведения наземной операции в секторе Газа. Уточнялось, что к границам сектора переброшены несколько бригад — десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

В ХАМАС заявили, что движение готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе.