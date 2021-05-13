JP: Израиль готовит план наземной операции в секторе Газа

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Военные Израиля разрабатывают варианты проведения наземной операции в секторе Газа, пишет The Jerusalem Post.
JP: Израиль готовит план наземной операции в секторе Газа
  • Reuters

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Хидай Зильберман сообщил, что в повестке на данный момент все возможные варианты действий, в том числе наземная операция в Газе. 

Также к границам сектора уже переброшены несколько бригад — десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что не менее 1600 ракет выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта.

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