JP: Израиль готовит план наземной операции в секторе Газа

Военные Израиля разрабатывают варианты проведения наземной операции в секторе Газа, пишет The Jerusalem Post.

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Хидай Зильберман сообщил, что в повестке на данный момент все возможные варианты действий, в том числе наземная операция в Газе.

Также к границам сектора уже переброшены несколько бригад — десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что не менее 1600 ракет выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта.