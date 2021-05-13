Песков: встреча Путина и Байдена находится в стадии обсуждения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках и месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится в стадии обсуждения.

«Нет, пока никаких договорённостей на этот счёт нет. Эта тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа», — заявил Песков.

Он также отметил, что вопрос о личной или онлайн-встрече президентов России и США будет решаться эпидемиологами.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится.

13 апреля состоялся телефонный разговор глав США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.