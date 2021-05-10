Байден выразил уверенность во встрече с Путиным

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится.

«Я буду встречаться с президентом Путиным», — заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее в Кремле отметили, что встреча президентов может пройти в июне, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия решения по поводу саммита.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.